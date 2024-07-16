ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل حيال خفض الفائدة الأمريكية.
وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2425.69 دولاراً للأوقية الأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2431.80 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 30.75 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 992.26 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 954.18 دولاراً.
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