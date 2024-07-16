أخبار اليمن : علماء يبتكرون طريقة جديدة لعلاج الأورام السرطانية

علماء يبتكرون طريقة جديدة لعلاج الأورام السرطانية
ابتكر علماء روس طريقة تساعد على تقليل عدد جرعات الإشعاع وزيادة تأثير الإشعاع المؤين بنفس الفعالية مقارنة بالعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان الذين لم يساعدهم العلاج التقليدي.
وأفادت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، بأن الطريقة الجديدة التي ابتكرها متخصصون في الوكالة لعلاج الأورام الخبيثة تتضمن استخدام دقائق أكسيد الحديد النانوية.
وجاء أيضاً في بيان الوكالة: "ابتكر متخصصون من مركز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الصحية الطبية والبيولوجية التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية في روسيا طريقة جديدة للعلاج المركب للأورام الخبيثة باستخدام دقائق أكسيد الحديد النانوية وحصلوا على براءة اختراع عن ابتكارهم".
وأكد البيان أنه من المتوقع انخفاض الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي عند استخدام هذه الطريقة، فضلا عن زيادة مدة وتحسين نوعية حياة مرضى السرطان.
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