وصول 1820 مهاجر أفريقي إلى اليمن في يونيو
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 1820 مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال يونيو الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت خلال يونيو الماضي دخول 1820 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بالشهر السابق (1685).
وأوضحت أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا من الصومال عبر سواحل محافظة شبوة (17% أطفال، 24% نساء، و59% رجال).
ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6890 مهاجراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وصول 1820 مهاجر أفريقي إلى اليمن في يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.