أخبار اليمن : وصول 1820 مهاجر أفريقي إلى اليمن في يونيو

وصول 1820 مهاجر أفريقي إلى اليمن في يونيوأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 1820 مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال يونيو الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت خلال يونيو الماضي دخول 1820 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بالشهر السابق (1685).

وأوضحت أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا من الصومال عبر سواحل محافظة شبوة (17% أطفال، 24% نساء، و59% رجال).

ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6890 مهاجراً.