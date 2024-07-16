4 قتلى بإطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط
أعلنت الشرطة في سلطنة عمان مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في حادثة إطلاق نار بمحيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في العاصمة مسقط.
وقالت الشرطة -في بيان مقتضب- فجر اليوم الثلاثاء إنّها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير "أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".
وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّه "تمّ اتّخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".
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