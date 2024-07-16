4 قتلى بإطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط

4 قتلى بإطلاق نار بمحيط مسجد في مسقطأعلنت الشرطة في سلطنة عمان مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في حادثة إطلاق نار بمحيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في العاصمة مسقط.

وقالت الشرطة -في بيان مقتضب- فجر اليوم الثلاثاء إنّها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير "أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّه "تمّ اتّخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".