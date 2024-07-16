خلال جولته.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة معدلات الإنجاز بمشروع محور الفشن

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية على أرض المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.





وتفقد محافظ بني سويف موقع الأعمال من إحدى وصلات المحور على الطريق الصحراوي الشرقي، وناقش مع القائمين على المشروع، الموقف التنفيذي وتفاصيل الأعمال والمعوقات التي قد تطرأ على سير الأعمال، لإيجاد الحلول أولاً بأول لضمان سير الأعمال بنسب ومعدلات التنفيذ المحددة، بالمشروع الجاري تنفيذه بطول 27 كم، وعرضه 22 مترًا، "2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر في كل اتجاه، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي "كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي"، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.

واطلع المحافظ على الموقف التفصيلي لسير العمل ومعدلات التنفيذ في كافة قطاعات ومراحل المشروع، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الجزء الخاص بكوبري الصحراوي الشرقي بطول95 متراً إلى 95%، فيما بلغت النسبة في أعمال كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 متراُ إلى 87% ،في حين وصلت نسبة التنفيذ في كوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 متراُ إلى 68% ، بينما وصلت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.44 كم إلى 56%، حيث تم الانتهاء من صب البلاطة العلوية للكوبري وجار عمل النيوجرسي والهامات ، فيما يجرى التنسيق مع الري لتغطية ترعة الشراهنة، وكذا التنسيق بين الطرق والكهرباء لنقل أعمدة الإنارة بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث من المخطط الانتهاء من المشروع في غضون أبريل المقبل.

وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على تنفيذ الأعمال لإيجاد الحلول أولاً بأول من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق ،لتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يمثل شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية ويخدم حركة الاستثمار ،بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محوري عدلي منصور شمال مدينة بني سويف العاصمة ومحور بنى مزار بالمنيا جنوباً، بجانب تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية.