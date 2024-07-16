اليمن : الكشف عن عن وديعة جديدة للبنك المركزي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر خاصة عن وديعة مالية جديدة سوف يتلقاها البنك المركزي بالعاصمة عدن وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في البلاد ومساعدة حكومة الشرعية في التغلب على المشاكل الاقتصادية ودفع المرتبات .

وبحسب مصادر فأن قطر والكويت قررتا الموافقة على تقديم دعم مالي يقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار للبنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية وذلك عقب زيارة قام بها وزير المالية اليمني إلى قطر والكويت مؤخرا .

ومن شأن هذا الدعم المادي بأن يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء انهيار الاقتصاد والهبوط المخيف في سعر العملة المحلية وعدم انتظام المرتبات .