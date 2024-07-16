إستشاري سعودي يكشف أسباب خفقان القلب.. والفئة الأكثر عرضة للإصابة به

الرياض - محمد الاطلسي - كشف استشاري أمراض القلب وجراحة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن أسباب خفقان القلب الأكثر شيوعًا.

وقال في حديثه عبر برنامج صباح السعودية: "خفقان القلب يكون عرض لعدة أمراض والخفقان عند النساء يكون بسبب فقر الدم أو القلق الشديد أو كلاهما معا".

وأضاف: "قد يكون من أسباب الخفقان الغدة الدرقية أو أسباب وراثية وزيادة تناول الكافيين".

وتابع: "تناول الشاي والقهوة في الحدود الطبيعية ليس من أسباب الخفقان، ولا يجب تجاوز 300 مللي جرام كافيين يوميا، لأنه يمكن أن يسبب تشنجات أو وفاة فورية".