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إستشاري سعودي يكشف أسباب خفقان القلب.. والفئة الأكثر عرضة للإصابة به

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف استشاري أمراض القلب وجراحة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن أسباب خفقان القلب الأكثر شيوعًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال  في حديثه عبر برنامج صباح السعودية: "خفقان القلب يكون عرض لعدة أمراض والخفقان عند النساء يكون بسبب فقر الدم أو القلق الشديد أو كلاهما معا".

 

 

وأضاف: "قد يكون من أسباب الخفقان الغدة الدرقية أو أسباب وراثية وزيادة تناول الكافيين".

 

 

وتابع: "تناول الشاي والقهوة في الحدود الطبيعية ليس من أسباب الخفقان، ولا يجب تجاوز 300 مللي جرام كافيين يوميا، لأنه يمكن أن يسبب تشنجات أو وفاة فورية".

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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