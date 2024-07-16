استعداد لعرضها..قناة on e تكشف خريطة حفلات الدورة الثانية لـ مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ مهرجان العلمين يفتح أبوابه للدورة الثانية منه وذلك بعد نجاح الدورة الأولى العام الماضي، ويعتبر بمثابة أقوى المهرجانات الترفيهيه المعروفة.



وقررت قناة on e عرض فاعليات المهرجان، حيث تعرض الآن لقاءات على هامش المهرجان مع عدد من النجوم، كما تستعد لعرض حفلات مهرجان العلمين.



خريطة حفلات مهرجان العلمين

ونشرت الصفحة الرئيسية للقناة بوسترات بأيام الحفلات ولم تضع موعد لعرضها بعد، وستكون البداية مع حفل كاظم الساهر يوم الخميس 18 يوليو على مسرح العلمين، حفل نادر عباسي يوم 25 يوليو على المسرح الروماني، وحفل تامر حسني يوم 26 يوليو، وحفل هاني شاكر يوم 1 أغسطس، وحفل عمرو دياب يوم 9 أغسطس، حفل فرقة كايروكي يوم 23 اغسطس، وحفل ويجز يوم 30 اغسطس بمسرح أرينا العلمين.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.