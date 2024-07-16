في هذا الموعد.. إيوان يحيي أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في سوريا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبنانى إيوان إحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى سوريا، حيث شارك "إيوان جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" كونوا معنا بحفلة استثنائية بوجود اهم النجوم والدي جي أجواء لا تنسى وسحر لا مثيل له على مسبح منتجع سحاري العائلي ".

وأضاف:"النجم اللبناني إيوان يحيي أول حفلات مهرجان صيف ميراج يوم الجمعة ١٩ تموز"

تعليقات الجمهور على منشور إيوان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إيوان

والجدير بالذكر آخر أعمال إيوان شو بيلبقلي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية شو بيلبقلي

أجمل شخصية بقشع حالي بحضورها. من كل اللي نحوي. شب ومرسوم عالصورة. وشو بيلبقلي، شو بيلبقلي.. إمسك ايدها بشي حفلة. وأنا وهي، وأنا وهي.. بالساحة سيمفونية. شو السر اللي فينا؟ خلًى الكل حوالينا، عم يحكوا بأسامينا، وكيف عال بكلي تلاقينا. وشو بيلبقلي، شو بيلبقلي إمسك إيدها بشي حفلة. وأنا وهي، وأنا وهي، بالساحة سيمفونية. وأنا وهي، بالساحة سيمفونية، بتحكي عالحب غنيًة وعن أشواقو.