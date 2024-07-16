في هذا الموعد.. مروة ناجي تحيي حفلًا غنائيًا في أوبرا دمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء حفل حفلًا غنائيًا كبيرًا على خشبة مسرح أوبرا دمنهور، وذلك يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعه من أغانيها المميزة.

آخر أعمال مروة ناجي



يذكر أن آخر أعمال مروة ناجي، أغنية معلش، والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وهي من كلمات محمد صالح لباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.

كلمات أغنية معلش

وجاءت كلمات أغنية "معلش" على النحو الآتي:

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا

كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا

بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا

يا خسارة عمرنا بيعدي

ولقينا زمنا مغفلنا

بنلف في ١٠٠ مليون دايرة

قاطعين الصوت

ومراكب واقفة ومش سايرة

وعمرنا بيفوت

ونشوف احاسيسنا بقت بايرة

بقى فيها جبروت

ليه كل ما نيجي يوم نفرح

يرعبنا الموت

أنا عمري سنين

مش فاكرة أنا منه غير كام يوم

مكتوب على وشي

المادة الخام أنا المظلوم كلمة معلش

بقت كبسولة قبل النوم

وبنام والحزن اخدته في حضني.