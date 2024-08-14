سلطان الشن يحذر شركات الإنتاج من التعاقد مع مسلم

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن المنتج السعودي سلطان الشن، بيانا يرد فيه على تصريحات مطرب المهرجانات مسلم، والذي أكد فيها إنهاء التعاقد بينهما.

وجاء في البيان: في إطار إشادة المنتج السعودي سلطان الشن بنزاهة القضاء المصري الجليل، الذي ينعكس بدوره بشكل مباشر على طمأنينة تشجيع الاستثمار في السوق المصري، والذي يبرهن على تمتع المناخ الاستثماري المميز الذي توفره القيادة الرشيدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي يعد من اهم ركائزه الأساسية المساواة أمام القانون.



وأضاف:" إنفاذا واستنادا للحكم المستأنف في الدعاوى ارقام 429 - س، و628- س، والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية لصالح المنتج سلطان الشن ضد المطرب مسلم، ونفاذا وتحقيقا والزاما للعلاقة التعاقدية الإنتاجية بين المنتج سلطان الشن والمطرب مسلم" .



وتابع :" يهيب المنتج سلطان الشن بكافة شركات الإنتاج الفني سواء الموسيقي أو السينمائي أو الدرامي وشركات إنتاج الإعلانات التجارية وغيرها المسموعة والمسموعة المرئية، وكذلك متعهدي ومنظمي الحفلات العامة والخاصة بعدم التعامل أو التعاقد الشفهي أو المكتوب مع المطرب مسلم، إلا بعد الرجوع إلى المنتج سلطان الشن والحصول على الموافقة الكتابية منه لقيام المطرب مسلم بأداء أي عمل فني أيا كان وأيا كان الغرض منه".

واختتم: "وأخيرا يحذر المنتج سلطان الشن المطرب مسلم بمغبة الإدلاء أو التصريح بأية معلومات كاذبة أو مضللة، أيا كانت في هذا الشأن التي تعرضه للمسائلة القانونية".

آخر أعمال مسلم

والجدير بالذكر آخر أعمال مسلم أغنية آخر جثة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.