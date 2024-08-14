شقيق شيرين عبد الوهاب يدعمها بعد طرح أغانيها الاخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب الدعم لها بعد طرح أحدث أغانيها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتب محمد عبد الوهاب:' ايوا كده يا شيخة فوقي بقي.

طرحت شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها “اللي يقابل حبيبي” خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاءت كلماتها على النحو التالي: اللي يقابل حبيبي سلامي أنا له، لو بيني وبينه إيه ده مهما كان حبيبي والبعد الله يجازيه.. اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه يبعتها من وراه أسرح في عيون حبيبي وأحكيله عن الحياة

غريبة الدنيا دي تقرب الحبايب وتلاقي الفرحة جاية تغرب الحبايب.. لا رحمت اللي اتساب ولا ريحت اللي سايب.. ربي العالم بحالي وإني من يوم ما غاب بتحايل على الغياب يرجعلي حبيبي ونقفل للبعد باب.. يا ليالي قربيه حنني قلبه وهاتيه، ومسيره في حضني يجيلي وأحكيله حصلي إيه.