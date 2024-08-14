نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه بهذة الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاد شقيقه محمد محمود عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب معلقا:'النهاردة عيد الأخ ١٤/٨

يعني عيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز

أخويا إبن أمي وأبويا ربنا يحفظك ودائمًا ناجح وكبير ومشرفنا

ستر وصحة ورضا "

هنأ محمد محمود عبد العزيز والدته عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 23 يونيو، ونشر صورة بصحبتها، ومازحها عن تواريخ ميلاد اسرتهم والتي تقع كلها في شهر يونيو ما عدا عيد ميلاده الذي يأتي في أغسطس.

وكتب محمد محمود عبد العزيز: “النهارده موعدنا مع تاريخ جديد وتاريخ خاص ٢٣ يونيو عيد ميلاد أمي، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وفي أحسن حال ربنا يخليكي لينا ودايمًا منورانا إن شاء الله، هنا يحضرني سؤال (العائلة كلها محتلة شهر يونيو أبويا ٤ وأخويا ١٤ وأمي ٢٣، ليه سايبني أنا في أغسطس لوحدي؟”.