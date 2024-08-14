‏مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: لم ولن نشارك في المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إن إيران لم ولن تشارك في المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.