العالم اليوم - ليبيا.. ما رسالة عقيلة صالح من إنهاء ولاية حكومة الدبيبة؟

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. ما رسالة عقيلة صالح من إنهاء ولاية حكومة الدبيبة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - صوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية. فما خلفيات هذا التصويت؟

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة التصويت: "نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب".

وأضاف: "مجلس النواب يصوت في جلسته اليوم، بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".

ما خلفيات هذا التصويت؟

في هذا الصدد، أوضح الصحفي في قناة "دوت الخليج"، الشيخ ولد السالك:

اعتقادي أن هذه رسالة من عقيلة صالح للمجتمع الدولي.

عقيلة صالح يريد الضغط على المجتمع الدولي.

لا أعتقد أن قرار البرلمان الليبي سيكون له أي مفعول على أرض الواقع.

يجب الضغط على الدبيبة، لكي تجرى انتخابات.