تعرف على ملخص الحلقة الـ٤١ من مسلسل لعبة حب

القاهرة - محمد ابراهيم - دارت أحداث الحلقة 41 من مسلسل "لعبة حب" حول ذهاب أفراد شركة مالك الأسعد لحفل توزيع الجوائز الذي فازت فيه الشركة بجائزة الأفضل. خلال الحلقة، تذهب سما إلى الحفل مبكرًا وتقابل رامي، وتخبره أنها ستقول لمالك كل الحقيقة.





مواجهة سما ورامي

يغضب رامي من سما، وحينما تحاول الانفراد بمالك، يأتي رامي ويخبره بضرورة الذهاب للحفل، ويهددها بأنه سيوقفها إذا أرادت إخبار مالك بالحقيقة، لأنه حينها سيفقد ثقته بالجميع. فترحل سما عن الحفل.





لقاء سيرين وعبدو

أما سيرين، فتلتقي بعبدو وتفضل أن تظل بجواره في السيارة، يمسكان أيدي بعضهما البعض ويستمعان إلى الموسيقى حتى يراهما جبران. يتحدث جبران مع سيرين، فتضطر أن تعامل عبدو برسمية، مما يجعله يشعر بالغضب ويرحل.





حضور فريدة وسلطان

تحضر فريدة إلى الحفلة، بينما يأتي سلطان برفقة فتيات جميلات ويرفض اللقاء مع فريدة. بعد الحفل، يذهب سلطان مع رامي ومالك ودانيال إلى منزل مالك للاحتفال. تأتي فريدة وتحاول التقرب من سلطان، ولكنه يرفضها.





محاولات سما وتطورات الأحداث

تقرر سما التخلص من ملابس فريدة في محاولة منها للعودة إلى طبيعتها، وتساعدها لين. في الصباح، تذهب سما إلى منزل مالك، لكنها لا تخبره الحقيقة. يقرر عبدو أن يحصل على "بريك" من علاقته بسيرين لمدة ثلاثة أيام للتفكير. في هذه الأثناء، يطارد جبران سيرين رغبة منه في معرفة تفاصيل "الكوليكشن" الشتوي الخاص بمالك. تختتم الحلقة بأحداث مشوقة حيث يخبر مالك سما أنه لم ينساها.





أحداث الحلقة 40 من مسلسل "لعبة حب"





دارت أحداث الحلقة 40 من مسلسل "لعبة حب" حول استمرار سما في محاولاتها لإخبار مالك بالحقيقة، ولكنه يرفض تمامًا. تتطور علاقة سيرين وعبدو ويخرجان سويًا إلى أحد المطاعم، ويبدو أن عبدو يشعر بالسعادة، ولكن هذا لم يمنعه من الاستماع إلى مشكلة سما.





نصيحة عبدو لسما

ينصح عبدو صديقته سما بألا تخبر مالك بالحقيقة، وفي ظل رفضه التام للتحدث معه، لا تتمكن سما من فعل ما تريد. يلعب رامي ومالك مباراة في كرة السلة، ولكن رامي يشعر بحزن عميق بسبب استحالة علاقته بسما، مما يجعله لا يركز على اللعبة.





مشاعر فريدة وسلطان

تشعر فريدة بالحزن بسبب فراق سلطان، وتحاول الفضفضة مع دانيال. يوقع هاني القهوة على ملابس سما، وبينما تعطي بدلة الحفلة لمالك، يكتشف أن ملابسها قد اتسخت، فيمنحها الجاكيت الخاص به، مما يجعل سما تشعر بأن الأمر ليس مستحيلًا أن يتقرب مالك لها من جديد.





نهاية الحلقة

تنتهي الحلقة بمالك وهو يفضفض مع فيصل حول مشاعره تجاه سما.









قصة مسلسل "لعبة حب"





يدور مسلسل "لعبة حب" حول شاب ثري يدعى مالك، يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية. يقع مالك في غرام فتاة فقيرة تُدعى سما، لكنه يكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه، فريدة، هما من دفعا المال لسما لاستغلال حاجتها بهدف إيقاعه في شباكها ودفعه للزواج منها. تم اختيار سما تحديدًا لأن فريدة شعرت بأن مالك يشعر تجاهها بالإعجاب. الهدف من هذه الخطة هو منع فريدة وزوجها من فقدان أموالهما، حيث منح الجد مالك مهلة ستة أشهر للزواج أو سيتم حرمانهما من الميراث. بناءً على ذلك، قرر الزوجان تنفيذ هذه الخطة.





مكان تصوير المسلسل





تم تصوير أحداث مسلسل "لعبة حب" في تركيا. يُعرض المسلسل عبر قناة MBC1 من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت السعودية. كما تُعرض الحلقة في التوقيت ذاته عبر منصة شاهد VIP، ويُعرض أيضًا يوميًا في تمام العاشرة مساءً عبر MBC مصر 2.





أبطال مسلسل "لعبة حب"





مسلسل "لعبة حب" مأخوذ عن المسلسل التركي الناجح "حب للإيجار". يضم المسلسل العربي نخبة من النجوم، منهم:

- معتصم النهار

- نور علي

- أيمن رضا

- شكران مرتجى

- جو طراد

- ساشا دحدوح

- أيمن عبدالسلام

- حسن خليل

- حازم زيدان

- ساندي نحاس

- حسام تحسين بك

المسلسل من إخراج فيدات أويار.