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أحمد جودة - القاهرة -

فجر الناقد الرياضي ياسر صادق عن مفاجأة بشأن التخبط في تعيين الحكام في واقعة بدورة الترقي بسبب نادر قمر الدولة.

ياسر صادق يكشف عن تخبط في تعيين الحكام في دورة الترقي بسبب واقعة نادر قمر الدولة

وقال ياسر صادق في تصريحات لملعب الشمس، عن إبلاغ نائب رئيس لجنة الحكام محمد فاروق الحكم نادر قمر الدولة بشأن إدارة مباراة في دورة الترقي.

وأضاف: "أن محمد فاروق أبلغ الحكم بإدارة أحد مباريات في دورة الترقي، لكنه أغلق الهاتف بعد تعيين الحكام آخرين".

وواصل: " أن نادر قمر الدور ذهب إلى الملعب ولم يجد اسمه في الطاقم، لكن محمد فاروق أخبره بأنه سيعوضها له في مباريات كثيرة".



واختتم بالفعل: " تم إسناد عدد كبير من المباريات لنادر قمر الدولة، بسبب هذه الواقعة".

