نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيابة العامة: الحكم على تشكيل عصابي من 8 وافدين بالسجن والغرامة والإبعاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النيابة العامة عن صدور حكم على تشكيل عصابي من 8 وافدين يقضي بالسجن والغرامة والإبعاد؛ لسرقتهم كيابل كهرباء.

تفصيلًا، أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية حيث ظهر من خلال إجراءات التحقيق بأن المتهمين تورطوا في سرقة كيابل كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيدًا لبيعها.

وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن 10سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة؛ فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.

