الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التشيكي

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جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التشيكي
تضمن الاتصال تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، استنادا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما، والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خصوصا في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري.
كما تناول الاتصال التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية، والتطورات في قطاع غزة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.
كما أكد ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
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