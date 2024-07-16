نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعتذار رسمي من شركة أمن بعد إعتداء حارسها على مصور صحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الشركه الافريقية اعتذارها للمصور الصحفي التي تم الاعتداء عليه من أحد رجال الأمن أثناء تأديه عمله في مباراة الأهلي الماضية ضد بيراميدز والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.



وقدمت الشركة الأفريقية كامل الاحترام والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات التي تساهم في نجاح المنظومة الرياضية والحفاظ على ظهور الملاعب المصرية في كافة المجالات والأنشطة الرياضية في أفضل صورها أمام العالم.



ولذا تؤكد الشركة الافريقية على حسن التعامل مع كافة الجهات والافراد لإنجاح تلك المنظومة وتؤكد الشركه ان ما حدث في نهاية مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز بالدوري بستاد القاهره الدولي هو موقف فردي من موظف أمني بالشركة اتجاه أحدى المصورين وهو أمر لا تقبله رئاسة الشركة ولا اللوائح المنظمه لها وعليه تم اتخاذ الاجراءات التاديبية تجاة المخطئ.



وتم استبعاده من العمل بالنشاط الرياضي تماما وتبدي الشركة الافريقية اعتذارها للمصور عما حدث.

كما أكدت رئاسه الشركة على على افرادها حسن التعامل وضبط النفس مع الجميع وعدم السماح بتجاوز حدود التعامل مع كافة الاجهزه والجهات المنوط بها إظهار الرياضة المصرية بالشكل المشرف.