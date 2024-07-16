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أحمد جودة - القاهرة - وافق النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إعارة محمد الضاوي كريستو، إلى الصفاقسي التونسي، لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان كريستو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى فريق الرجاء البيضاوي المغربي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إلا أن الأمور توقفت.

الأهلي يوافق على إعارة كريستو لمدة عام

وتعطلت صفقة انتقال اللاعب إلى الرجاء المغربي، بسبب رغبة الأخير في وضع بند يتيح له أحقية الشراء النهائي عقب نهاية الإعارة، وهو ما يرفضه مسؤولو القلعة الحمراء.

وأبدى النادي الأهلي، موافقته على إعارة اللاعب التونسي لمدة موسم واحد بالمجان، على أن يتحمل النادي التونسي راتب اللاعب كاملًا طول فترة وجوده.

كما وافق النادي الأهلي، على وجود بند أحقية الشراء لنادي الصفاقسي التونسي قبل نهاية الإعارة، مقابل تسديد مبلغ مليون دولار للحصول على خدماته بصورة نهائية.

