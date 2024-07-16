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أحمد جودة - القاهرة - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره مودرن سبورت لطاقم تحكيم يُديره محمد عادل.

ويواجه مساء اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مودرن سبورت، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة مؤجلة من الجولة الـ 17.

محمد عادل يُدير لقاء الأهلي ضد مودرن سبورت

ويدير المباراة محمد عادل كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسامي هلهل، الحكم الرابع سيكون إبراهيم محمد، بينما يقود محمود بسيوني تقنية الفيديو، ويعاونه شريف عبد الله.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 4 مباريات أكثر، كما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.

