نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: كولر يرفض رحيل نجوم وسط الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن إستطلاع إدارة الكرة بالنادي الأهلي رأي كولر المدير الفني للفريق حول إمكانية الاستغناء عن الثنائي إمام عاشور وروان عطية بعد وصول عروض سعودية بمقابل مادي كبير جدا.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ناقشت كولر حول إمكانية بيع اللاعبين مع شراء صفقات أجنبية أو محلية على أعلى مستوى للاستفاده بالمقابل المادي المرتفع.

شبانة: كولر يرفض رحيل نجوم وسط الأهلي

وأضاف شبانة أن كولر رفض تمام رحيل الثنائي تحت أي ظرف مهما كانت المغريات خاصة وأنه يعتبرهم من العناصر التي لا يمكن المساس بها في ظل خطته لبناء فريق يشارك في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

وأتم شبانة بأن كولر طالب لجنة الكرة بضرورة حسم صفقة لاعب وسط أجنبي جديد على أعلى مستوى بعد الموافقة على رحيل ديانج

