نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحفي صلاح النصيري: سأعمل على تنمية الخدمات المُقدّمة للصحفيين داخل صندوق التكافل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي صلاح النصيري المرشّح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، إنه اتخذ قرار الترشّح بهدف خدمة الزملاء، وذلك عن طريق عضويته في مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه يستهدف زيادة عدد أعضاء الصندوق، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة موارده المالية، ليصبح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أعضاءً.

وتابع: "برنامجي الانتخابي المُقرر إصداره خلال أيام، يستهدف زيادة عدد أعضاء الصندوق، ويتحوّل الصندوق إلى شيء أساسي عند الزملاء، بدلًا من اعتباره مجرّد خدمة ثانوية، والذي يمثّل اليوم نحو نصف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين".

ولفت "النصيري" إلى وضع خطة لحثّ الصحفيين أعضاء النقابة على الاشتراك، وذلك عن طريق الاتفاق مع مجالس إدارة المؤسسات الصحفية المختلفة، وعقد ندوات توعية للزملاء بالصندوق، وأهميته، والمميّزات التكافلية التي يقدّمها للأعضاء، وتسهيل اشتراكهم؛ عن طريق توفير استمارات الاشتراك داخل مؤسساتهم.

وأكد "النصيري" ضرورة الاهتمام بزيادة موارد الصندوق، في إطار اللائحة المُنظّمة؛ وذلك بهدف زيادة المساحة التي يتحرّك داخلها أعضاء مجلس الإدارة، في تقديم الخدمات المختلفة للأعضاء، مثل القروض المُيّسرة، والمصايف، وغير ذلك.

واستكمل قائلًا: "سأعمل بشكل أساسي على تنمية الخدمات المُقدّمة للصحفيين داخل الصندوق، وزيادة موارده، واستحداث خدمات جديدة ومختلفة، وحل مشكلات الزملاء".

وفيما يخص أزمة فصل عدد من الأعضاء دون إخطارهم، أوضح "النصيري" أنه سيعمل على إنهاء تلك الأزمة، وإعادة الزملاء المفصولين، واستفادتهم من الفترة الماضية؛ وذلك عن طريق التواصل مع مؤسساتهم الصحفية القومية، لسداد المبالغ المتأخّرة وإعادة الزملاء، في إطار اللائحة المُنظّمة لذلك.