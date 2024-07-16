رئيس الوزراء يلتقي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 08:25 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، في مستهل عمله بالقاهرة.

ورحب رئيس الوزراء بالسفير السعودي، في بلده الثاني مصر، متمنياً له التوفيق والنجاح، مؤكداً تطلع مصر لتطوير أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في ظل قيام البلدين بترفيع مستوى التعاون بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص الدائم على دعم الاستثمارات السعودية في مصر، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، ومن ذلك متابعة ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة، هذا إلى جانب التعاون في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في ظل جهود الدولة المصرية لتوسيع قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية عن تقديره لهذا اللقاء، معرباً عن تطلعه للتعاون المثمر بين الجانبين، في ضوء حرص المملكة على توثيق ودعم العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، خاصة على ضوء ما تطرحه مصر من فرص للتعاون بين الجانبين.

وأشار السفير/ صالح بن عيد الحصيني إلى حجم العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية سواء على مستوى القيادتين السياسيتين أو الشعبين الشقيقين.

كما أبدى السفير السعودي إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تمثله من طراز معماري فريد، مؤكداً حرصه على متابعة جميع أفكار ومقترحات التعاون بين الجانبين، وتطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر، على النحو الذي يرتقي إلى تطلعات وطموحات البلدين.