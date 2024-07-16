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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بعد إعلان مؤشرات نسب النجاح .. تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024

بدأت حالة من القلق بين الطلاب وأولياء أمورهم، الذين يتساءلون ويبحثون عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

ووفقًا لمصادر مطلعة، من المقرر إعلان أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في كل شعبة علمية وأدبية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات، أي يوم السبت الموافق 20 يوليو. وأشارت المصادر إلى انتظام أعمال الكنترولات وتصحيح أوراق إجابات الطلاب أولًا بأول في كل مادة.

مؤشرات نسب النجاح في بعض المواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء.

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبًا وطالبة، بنسبة 0.95% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان والبالغ 707166 طالبًا وطالبة.

نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية

أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 124768 طالبًا وطالبة، بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبًا وطالبة.

نسبة النجاح في مادة الفيزياء

جاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 94.21٪، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 11369 طالبًا وطالبة، بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبًا وطالبة.