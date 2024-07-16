بايدن: مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس يدعم الأثرياء

جدة - نرمين السيد - ديفيد فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مساء الإثنين، اتهامات إلى جيمس ديفيد فانس، الذي اختاره الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية.





واتهم بايدن فانس بأنه يتعاطف مع الأثرياء ويدعم سياسات تزيد من العبء الضريبي على الأسر المتوسطة الدخل بينما يعزز التخفيضات الضريبية للأثرياء. في منشور على منصة "إكس"، قال بايدن إن "فانس وترامب يسعيان لزيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة، في الوقت الذي يعملان فيه على تعزيز التخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء". وشنت حملة المرشح الديمقراطي هجومًا على فانس، واصفة إياه بأنه "متطرف" و"ينكر نتائج انتخابات 2020".

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