إعلام أمريكي: السلطات رصدت صاحب محاولة اغتيال ترامب قبل الحادث بنصف ساعة

أفادت قناة محلية تابعة لشبكة (إن بي سي) الأمريكية أمس الاثنين أن سلطات إنفاذ القانون رصدت الرجل الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت قبل حوالي 30 دقيقة من وقوع الحادث، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".





وأوضحت قناة (دبليو.بي.إكس.آي) أن أحد أعضاء وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا لاحظ رجلًا مشبوهًا على سطح مبنى قريب من التجمع الانتخابي في حوالي الساعة 5:45 مساءً، فاتصل بالوحدة والتقط صورة للشخص.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، تعرض الرئيس السابق لإطلاق نار أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي بمقاطعة بتلر في ولاية بنسلفانيا، وهو ما اضطره إلى وقف كلمته فجأة بعد سماع أصوات طلقات نارية في تلك اللحظة.

وقدم المرشح الجمهوري الشكر إلى الخدمة السرية الأمريكية وجميع سلطات إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة بعد الحادث.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، عبر ترامب عن تعازيه لعائلة الشخص الذي قتل في التجمع الانتخابي ولعائلة شخص آخر أصيب بجروح خطيرة. ووصف الحادث بأنه لا يصدق أن يحدث في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنه فور تعرضه للإصابة، أدرك أن هناك خطأ ما عندما سمع أصوات طلقات وشعر بالرصاصة تخترق جلده، مما أدى إلى نزيف كبير. وأكد في ختام تصريحه على دعائه بأن يحفظ الله أمريكا.