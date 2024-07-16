الحزب الجمهوري يرشح ترامب رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة "ABC" الإخبارية أن الحزب الجمهوري أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحا رسميا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وبحسب الشبكة "أصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على عدد كاف من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري".



ووصل ترامب إلى ولاية ويسكونسن في وقت سابق من اليوم لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه لن يسمح لمحاولة اغتياله أن تغير جدول أعماله، وسيحضر المؤتمر الوطني للجمهوريين.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا السبت، ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتياله بعد لحظات من اعتلائه المنصة، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه.

وأكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وقالت شرطة بنسلفانيا إن شخصا قتل في الحادث وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، حدد هوية مطلق النار على ترامب بأنه "توماس ماثيو كروكس"، 20 عاما، وقد قتل في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن توماس كروكس ليس له أي ماض إجرامي والسلطات لم تحدد الدافع بعد لمحاولته اغتيال ترامب.

وتشارك حاليا وكالات فيدرالية متعددة، في التحقيق، ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنه يتم التحقيق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال