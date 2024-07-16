الكشف عن سبب الهجوم السعودي الذي استهدف المبعوث الأممي لليمن

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم كاتب سعودي بارز في المملكة، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، على خلفية موقفه الأخير الذي حاول من خلاله إنقاذ مليشيا الحوثي الإرهابية، من قرارات البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن. وقال الكاتب السياسي عضو هيئة الصحفيين السعوديين عشق بن محمد بن سعيدان، في رساله موجهة للمبعوث الأممي عبر حسابه بموقع إكس: "إلى السيد غروندبرغ رأينا كلماتك اللطيفة والتي تتوسل فيها تأجيل قرارات البنك المركزي من الحكومة اليمنية زاعماً أنها تضر بالشعب اليمني". وأضاف عشق سعيدان : "يتساءل الشعب اليمني وأيضا الكثير من العرب أين أنتم عندما قتل الحوثي الشعب ؟أين أنتم عندما لغم الحوثي الأرض". وتابع تساؤلاته قائلا: "أين أنتم عندما سرق الحوثي المليارات من البنك عندما كان في صنعاء وحرم المواطنين من مرتباتهم ؟أين أنتم عندما فجر الحوثي المساجد والمنازل على رؤوس ساكنيها؟ أين أنتم عندما قصف الحوثي المنشآت النفطية وأضر بالدخل القومي اليمني؟".

وتساءل أيضا: "أين أنتم عندما انتهك الحوثي حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق النساء ؟ أين أنتم عندما قصف الحوثي مطار عدن عند وصول الحكومة أرض الوطن ؟ أين أنتم من تنفيذ القرارات الدولية ؟".

واختتم رسالته متسائلا: "أين أنتم عندما هدد الحوثي التجارة الدولية والممرات المائية ؟ أين أنتم عندما قصف الحوثي دول الجوار ؟ وفي الأخير : هل كانت ضمائركم في سبات أم كنتم في مهمة خارج المجرة؟".