‏ترامب يحضر مؤتمر الحزب الجمهوري بصحبة مرشحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس

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أحمد جودة - القاهرة - حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤتمر الحزب الجمهوري بصحبة مرشحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.