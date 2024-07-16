نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الحكومة تكشف الموعد النهائي لتخفيف الأحمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء للمحافظين والوزراء بأهمية التواجد في الشارع والتفاعل مع المواطنين لحل المشكلات بشكل يومي.

هذه التوجيهات تأتي بهدف تعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين ومعالجة مشكلاتهم بصورة فعّالة.

الجولات التفقدية للمشروعات



خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أوضح محمد الحمصاني أن الجولات التفقدية التي يقوم بها المسؤولون تستهدف متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي هذه الجولات كجزء من جهود الحكومة لضمان تحقيق التقدم في المشروعات الخدمية والتنموية.

انتهاء أزمة قطع الكهرباء



أشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري عن وقف تخفيف الأحمال الكهربائية حتى نهاية فصل الصيف، مع تأكيد التزام الحكومة بوقف تخفيف الأحمال بشكل كامل بنهاية العام الجاري.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال



كما أكد الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية مع نهاية العام الجاري، مما يشير إلى جهود الحكومة المكثفة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حل مشاكل المواطنين وضبط الأسعار



وفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه المحافظين خلال اجتماعهم بضرورة حل مشاكل المواطنين، والعمل على ضبط أسعار السلع وزيادة المعروض منها.

كما شدد على أهمية متابعة التصالح في مخالفات البناء والتصدي لأي مخالفات جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.