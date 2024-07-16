بريطانيا: نواجه تهديدات رباعية قاتلة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران

جدة - نرمين السيد - قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها تواجه تهديدات "رباعية قاتلة"، تضم الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب التقارير، فقد أعلنت بريطانيا عزمها على تعزيز قواتها المسلحة "المجوفة"، للتأكد من أن البلاد مستعدة لمواجهة ما وصفه رئيس مراجعة دفاعية بأنه "رباعية قاتلة" تضم الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.

وكانت الحكومة البريطانية قد عينت جورج روبرتسون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء، لرئاسة لجنة مراجعة للقوات المسلحة البريطانية، ومن المقرر أن تقدم تقريرها في النصف الأول من عام 2025.

وفي تصريحاته، أكد روبرتسون، وزير الدفاع البريطاني الأسبق في أواخر التسعينيات والذي تولى منصب الأمين العام للحلف شمال الأطلسي بين عامي 1999 و2003، أنه يتعين أن تكون القوات المسلحة جاهزة للمعركة نظرا لمستوى التهديد، قائلاً: "نواجه رباعية قاتلة (الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا) من دول يتزايد عملها سويا.

وتابع العسكري البريطاني: "علينا نحن في هذا البلد، وحلف شمال الأطلسي الذي نجح إلى حد كبير اجتماعه الأسبوع الماضي، أن نكون قادرين على مواجهة تلك الرباعية تحديدا بالإضافة إلى مشكلات أخرى".