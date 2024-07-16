مراسل «القاهرة الإخبارية»: الهدوء الحذر عنوان الحدود اللبنانية الإسرائيلية

رصد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، آخر تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، قائلاً إن الساعات الأولى من هذا اليوم كانت هادئة من الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن وصفها بالهدوء الحذر.





وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء بعد تصعيد كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف منزل في بنت جبيل مما أدى لاستشهاد 3 مدنيين بالمنطقة مما استدعى ردا من قبل حزب الله الذي أطلق عشرات الصواريخ.

وتابع أن الهدوء الحذر يسود كل المناطق الجنوبية، ولكن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي حلقت على ارتفاع منخفض بحثا عن بنك أهداف في الجنوب اللبناني.

كما نوه مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن ذلك يأتي في ظل احتفالات بمناسبة ذكرى عاشوراء في عدد من البلدات الحدودية الجنوبية، مشيرا إلى أن البعض يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لإحداث تهدئة للأوضاع بالمنطقة.