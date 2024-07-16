تفاصيل 65 مشروعا جديدا ينفذها جهاز تعمير سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:25 مساءً - استعرض المهندس ناجي ابراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، خطة العمل الخاصة بالمنطقة في حضور اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

تعمير شمال سيناء يستعرض خطة العمل أمام المحافظ

وأكد رئيس المنطقة، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، أن جهاز تعمير سيناء أنشئ في عام 1982، ويمتلك الجهاز العديد من التخصصات في جميع المجالات مثل التشييد والبناء والطرق والكباري والتشغيل والصيانة وإنشاء محطات المياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء.

وأشار إلي أن مشروعات الخطة الاستثمارية لمنطقة تعمير شمال سيناء شاملة التنمية المتكاملة للعام المالي 2023/2024 تبلغ 65 مشروعًا، بينما تبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 26 مشروعا، وعدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 39 مشروعا.

من جانبه ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في عمليات التنمية والتعمير بشمال سيناء، مشيرا إلي ان الفترة المقبلة ستشهد إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطن السيناوي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.



يأتي اللقاء في إطار لقاءات محافظ شمال سيناء مع رؤساء المصالح الحكومية ووكلاء الوزارة ومديري العموم في كافة القطاعات للتعرف علي عمل تلك الجهات وخطط العمل