نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كذب في كذب" أول رد من بدر حامد على تصريحات شقيق زوجة إمام عاشور (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك على التصريحات التلفزيونية لياسين حافظ لاعب 2005 بالنادي الأبيض والتي تحدث خلالها عن تعمد تجميده.

تصريحات بدر حامد

وقال بدر حامد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "ما حدث هو أن ياسين حافظ جاء لي وطلب مني الحصول على الإستغناء الخاص به للرحيل عن النادي".

وتابع بدر حامد: "قمت بدوري ورفعت جواب اللاعب إلى مجلس إدارة النادي وهم أحرار في اتخاذ الموقف المناسب سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو طلب أموال نظيره رحيله".

وعن تصريحات ياسين حافظ التلفزيونية الأخيرة علق رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك: "كذب في كذب والدليل على ذلك أننا بدءنا فترة الإعداد للموسم الجديد منذ أربعة أيام فقط، ومن المتعارف عليه في فترة الإعداد أنه لا يوجد لاعبًا أساسيًا ولاعبًا احتياطيًا الجميع يتم تجريبه وتحضيره للموسم الجديد".

تصريحات ياسين حافظ

وأثار ياسين حافظ جدلًا واسعًا أمس خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت بشأن معاملته داخل نادي الزمالك.

وقال ياسين حافظ: "لن أتحمل تكرار ما حدث معي في الموسم الماضي مع الزمالك. راتبي في النادي 600 جنيه شهريا رغم أن زملائي في الفريق يحصلون على 40 ألف جنيه شهريا ".

وأكمل لاعب الزمالك: "حسين السيد عضو مجلس الزمالك والمسؤول عن قطاع الناشئين يتحدث عني بأني لاعب عادي، وقد فوجئت بتغيير مركزي ويتم وضعي مع اللاعبين القادمين للفريق من أجل الاختبارات وليس مع الفريق الأساسي.".

وأكمل: "عبدالواحد السيد، أبلغني بأن النادي يرغب في إبرام عقد لي لكن عندما حاولت التواصل معه لم يرد، ولذلك قررت تقديم طلب رسمي بالرحيل عن الزمالك".

واختتم ياسين حافظ تصريحاته بالقول: "دائما ما أؤكد لمسؤولي الزمالك أني بعيد عن إمام عاشور، ورأينا من قبل أشقاء يلعبون للقطبين مثل صالح جمعة وعبد الله جمعة. أنا لا أقابل إمام عاشور حاليا على الإطلاق ولم يوعدني باللعب للأهلي".

