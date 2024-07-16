كما بدأت انتهت.. الزمالك يتعادل سلبيًا أمام بلدية المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق بلدية المحلة، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك وبلدية المحلة يتعادلان سلبيًا

بدأت المباراة بسجال بين اللاعبين في وسط الملعب، ثم حاول لاعبي الفريقين الضغط للسيطرة على مجريات اللقاء وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وشهدت الدقيقة 50 من عمر المباراة هدف ملغي للقلعة البيضاء، بداعي التسلل، أحرزه اللاعب ناصر منسي.

وحاول لاعبو الزمالك الضغط خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني في محاولة لخطف هدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولكن دون جدوى.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة.

بينما رفع بلدية المحلة رصيده نقطة واحدة محتلا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 24 نقطة.