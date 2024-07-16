أكرم عبد المجيد يكشف كواليس فترة معايشته مع جوميز: تعلمت منه الكثير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أكرم عبد المجيد لاعب الزمالك السابق عن كواليس قضائه فترة معايشة داخل القلعة البيضاء بالتعاون مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض.

قال أكرم عبد المجيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، كنت أسعى لقضاء فترة معايشة خارج مصر ولكن الظروف لم تساعدني في ذلك، ففضلت قضائها داخل القلعة البيضاء.

وأضاف، تحدثت مع عبد الواحد السيد مدير الكرة وعرضت فكرة قضاء معايشة مع جوزيه جوميز إذا ما سمحت الأمور بذلك، ثم قام بعرض الأمر على المدير الفني، والذي أبدى ترحيبه ولكن بعد خوض نهائي الكونفدرالية.

وأتم، قضيت بعد ذلك فترة معايشة مع جوميز، وشاهدت كيف يقوم بدراسة المنافسين واللعب على نقاط القوة والضعف بهم من خلال تحليل مبارياتهم ومشاهدة ما بين 5 و6 مباريات لأي منافس، مؤكدًا تعلمت منه الكثير خلال فترة المعايشة.