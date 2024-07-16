نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مودرن سبورت.. وسام أبو علي في الأمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مودرن سبورت اليوم الثلاثاء 16-7-2024 على استاد "القاهرة الدولي" في الجولة الـ17 من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد موردن سبورت مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD.