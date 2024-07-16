جانتس: نتنياهو يريد إعادة المختطفين ولكنه يخشى المخاطرة سياسيا

جدة - نرمين السيد - قال زعيم حزب معسكر الدولة، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شهدت انقلابًا قضائيًا أضعف الدولة، مضيفًا أن حركة حماس رصدت هذا الضعف واستغلته.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل، أكد جانتس أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد إعادة المختطفين، ولكنه يخشى أن يخاطر سياسيًا.

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