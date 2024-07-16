جدة - نرمين السيد - هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

تابع الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط خلال جوله ليلية مفاجئة الساعة الثالثة فجرًا سير العمل بمستشفى أسيوط العام الشاملة بحي غرب مدينة أسيوط ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكل التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.





وتفقد محافظ أسيوط انتظام العمل بأقسام الاستقبال العام والمحطة التمريضية والصيدلية ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات الكبرى للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل. وحرص المحافظ على التحدث مع المرضى بالاقسام المختلفة والاطئمنان على صحتهم وتحاور مع المواطنين المرافقين والمترددين على المستشفى للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم موجهًا الأطباء بالتواجد المستمر والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم، والاهتمام بهم وتقديم الدعم الطبي، والمعنوي للمريض الذي يعد جزء مهم من العلاج وتحقيق رضائهم مؤكدًا لهم على أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كل أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي داخل المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال جولة بالمستشفى العام.. محافظ أسيوط: إجراءات رادعة ضد أي مقصر أو متخاذل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.