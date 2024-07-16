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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة اللوحات الإرشادية وقواعد أعمدة الإنارة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 02:38 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الأقصر – البحيرة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 

مديرية أمن الأقصر

- ضبط (3 أشحاص – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة طيبة ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة العلامات الإرشادية وقواعد أعمدة الإنارة ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وقرروا بسرقتهم ( 4 علامات إرشادية – 2 "حامل لوحات إرشادية") ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك مخزن خردة - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر).

 

مديرية أمن البحيرة

ضبط (6 أشخاص – لـ "4 منهم معلومات جنائية" – من بينهم 4 عملاء سيىء النية) بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وإعترفوا بإرتكاب "3 وقائع سرقة" ، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

 


 

- ضبط (5 أشخاص – لـ "4 منهم معلومات جنائية" – من بينهم 3 عملاء سيىء النية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" ، وإعترفوا بإرتكاب "4 وقائع سرقة" ، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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