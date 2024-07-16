نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار أوباميانج النهائي من الانضمام إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية فرنسية الضوء على القرار النهائي للجابوني بيير أوباميانج نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي بشأن الإنضمام إلى الدوري السعودي عن طريق القادسية السعودي.



ولفت موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن القادسية تقدم بعرض رسمي إلى أولمبيك مارسيليا من أجل التعاقد مع أوباميانج في فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد الموقع الفرنسي أن القادسية أصبح قريبًا للغاية من التوصل إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا لشراء عقد نجمه الجابوني أوباميانج.



وأفاد الموقع الفرنسي بأنه من المحتمل التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف خلال الساعات المقبلة، حيث يريد القادسية حسم الصفقة في أقرب وقت.



وأوضح الموقع الفرنسي أن أوباميانج أبلغ مرسيليا بموافقته على الإنضمام إلى القادسية بعد التوصل إلى اتفاق وقبول عرض النادي السعودي.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن أوباميانج كان قد انضم إلى أولمبيك مارسيليا في صيف 2023 وعقده يمتد حتى 30 يونيو 2026.



وألمح الموقع الفرنسي أن أوباميانج شارك مع أولمبيك مارسيليا في 51 مباراة في جميع البطولات وسجل 30 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة.