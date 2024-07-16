فن ومشاهير

محمد التاجي يكشف للفجر الفني عن تواجده في الجزء الثاني من العتاولة (خاص)

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد التاجي فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن التطورات الصحية لحالته وذلك بعد إجراء عمليته الأخيرة “ أنا بخير وصحتى فى تحسن بعد إجراء العملية".

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محمد التاجي 

و تحدث التاجي عن تعاقده في مسلسل “ العتاولة ٢” قائلًا “ مشاركتى فى مسلسل العتاولة 2 فلا أعلم إذا كنت ستواجد ولالا فهذا من إختصاص المخرج والمنتج” 

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محمد التاجي 

أبطال مسلسل “ العتاولة ” 

شارك في بطولة  مسلسل “ العتاولة ” الفنان طارق لطفي والفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة والفنان القدير محمد التاجي والفنانة القديرة ميمي جمال  والفنان أحمد  ككشك  والفنان أحمد عبد اللاه والفنانة زينة والفنانة مي كساب والفنان القدير صلاح عبد الله  و الفنانة نهي عابدين والفنانة الشابة فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين والفنانات. 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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