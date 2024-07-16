هنا الزاهد: "أنا مبشغلش نفسي بهجوم الناس عليا على السوشيال ميديا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة "دي ام سي" وتتحدث هنا الزاهد خلال الحلقة عن العديد من حياتها الشخصية وموقف انفصالها ومواقف من طفولتها في حلقة مليئة بالأسرار.

وكشفت هنا الزاهد عن قصة أسنانها التي قامت بعملها الفترة الأخيرة والانتقادات التي تعرضت إليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث قالت: "كان عندي سنتين هموت وانزلهم لتحت، وطول عمري 30 سنة كنت بقولها ليه يا ماما معملتيش ليا تقوم أسنان علشان ابتسامتي، روحت لدكتور وقلت له ايه الحل وظبطت السنتين"

وتابعت هنا الزاهد قائلة: "حسيت إني رتبت أسناني بعد العملية اللي عملتها عند دكتور الاسنان".

وكشفت هنا الزاهد عن طريقة تعاملها مع إنتقادات السوشيال ميديا لها قائلة: " أنا جبلة وباردة شوية مبشغلش نفسي بهجوم وانتقاد الناس على السوشيال ميديا خاصة بعد تقويم اسناني وسخريتهم، ولكن لو الموضوع تجاوز الحدود بيكون ليا رد فعل آخر".

وتحدثت هنا الزاهد عن موقف تعرضت له من صديقتها، حيث كشفته قائلة: "كان ليا صديقة اسمها أمنية كانت مفهمانى أن العين البنية تليق على أي لبس، وإن عيني الملونة دي مشكلة وعقدتني في حياتي، وهي تشبه منى زكي بالظبط وانفصلنا وبعد كده فهمت إنه ا كانت بتشتغلنى".

أعمال الفنانة هنا الزاهد في دراما رمضان 2025

ومن ناحية اخري، تخوض هنا الزاهد بطولة فيلم بعنوان السلايف، والتي تقدمه مع ياسمين صبري، ليجتمعا بذلك لأول مرة في مسيرتهما الفنية، والعمل من إخراج معتز التوني، تواصل تصوير فيلمها الجديد ري ستارت مع تامر حسني، ويضم في بطولته باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، تشارك في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد الجواز سم قاتل، والتي تستعد للتحضير له خلال الأيام المقبلة، والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أعمال الفنانة هنا الزاهد القادمة

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "ري ستارت" وهى التجربة الثانية لها مع تامر حسني بعد فيلم "بحبك "، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسل إقامة جبرية، ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر أحدي المنصات الرقمية ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، وجسدت هنا الزاهد شخصيتين كل منهما تعيش في عالم مختلف، وهي ربة منزل وزوجة هشام ماجد، الذي قدم هو الآخر شخصيتين، العمل بطولة كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعبدالرحمن محمد، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم ونور قدري ومحمود الليثي، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي