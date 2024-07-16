صراع حامي بين أصوات النجوم ومنافسة قوية بالألبومات

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب جمهور واسع من محبي الموسيقى صدور ألبومات جديدة لعدد كبير من المطربين، حيث من المتوقع أن تشعل هذه الألبومات موسم صيف 2024 بأغانيها المميزة. من المقرر أن تُطرح هذه الألبومات في الفترة القادمة.

وفي التقرير التالي يرصد "دوت الخليج الفني" ألبوماتهم الجديدة.

رامي صبري

بعد تحضيرات مكثفة، يستعد المطرب رامي صبري لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "أنا جامد كده كده"، الألبوم يتضمن عددًا من الأغاني المثيرة وهما: "أنا جامد كده كده، وما بتحصليش كتير، وكداب وكنا معدين، وعلى بالي، وفيها أيه".

واستقر رامي على عدد كبير من الأغنيات داخل الألبوم ستكون مفاجأة لجمهوره على مدار الفترة القادمة من خلال أغنيات مختلفة الألوان الموسيقية وتعاون فيها مع عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في مصر.

ومن المقرر أن يطلق رامي الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتوازي مع إحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.

محمد حماقي

يستعد المطرب محمد حماقي لطرح ألبومة الجديد الذي يحمل اسم "هو الأساس"، ويتعاون حماقي في هذا الألبوم مع الشاعر تامر حسين، في أكثر من أغنية، بينما يتعاون مع الملحن مدين، في الأغنية الرئيسية للألبوم «هو الأساس»، وذلك بعد تعاونهما في أكثر من أغنية خلال مسيرتهما وتحقيقهما نجاحا كبيرا.

كارمن سليمان

تستعد النجمة كارمن سليمان لإطلاق ميني ألبوم جديد في الفترة المقبلة ويتكون الميني الأول من 4 أغاني وسيتم طرح أغنية كل 10 أيام، بتوقيع كامل للملحن الكبير عزيز الشافعي وهو من إنتاج المنتج الموسيقي مصطفى جاد.

رنا سماحة

تنتظر المطربة رنا سماحة لطرح الميني ألبوم الجديد الذي يحمل اسم "الجاحدة"، كما أنه يضم 5 أغاني، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا عبر قناتها الشهيرة