نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرنفال في كل مكان.. لما جبريل ترصد فعاليات مهرجان العلمين الأسبوع الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت الإعلامية لما جبريل، فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، قائلة إنه يشهد يوميا فعاليات سواء رياضية أو شاطئية أو حتى عروض مسرحية أو كرنفالية في كل مكان، ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع تقام حفلات مميزة للغاية في إطار فعاليات المهرجان.

وأضافت «جبريل»، في رسالة على الهواء ببرنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الخميس المقبل يشهد حفلا للنجم كاظم الساهر، ويوم الجمعة النجمة ماجدة الرومي، مردفة: «حفلتين أقوى من بعض في عطلة نهاية أسبوع واحدة في العلمين الجديدة، والتذاكر متاحة من خلال شركة تذكرتي سواء أونلاين أو من خلال التواصل معهم بأي شكل».

وتابعت: «مهرجان العلمين أضاف حس وروح حقيقية للمدينة المبهرة، فالعلمين الجديدة تتطور كل عام بشكل كبير، والإنشاءات والمباني يتم إنجازها سريعا، كما أنها مدينة ذكية، وأدعو كل المصريين لزيارتها، والتي يستحقونها بجدارة».

وأوضحت أن مدينة العلمين الجديدة أحدثت نقلة كبيرة على طول الساحل الشمالي بأكمله، حيث بلغ حجم الاستثمار بها نحو 300 مليار جنيه بواقع 200 مليار جنيه تم ضخهم من قبل الحكومة و100 مليار جنيه من قبل القطاع الخاص.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.



وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

