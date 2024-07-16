بايدن: مستعد لخوض مناظرة جديدة أمام ترامب.. في هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة تليفزيونية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبدى ستعداده لخوض مناظرة جديدة مع منافسه في السباق الرئاسي دونالد ترامب.





وقال بايدن خلال لقاء مع شبكة "إن بي سي نيوز"، "ترامب كذب 28 مرة خلال المناظرة السابقة.. لقد أمضيت ليلة سيئة للغاية. لم أكن أشعر بأنني على ما يرام". وبسؤاله عما إذا كان هناك انفتاحا من قبله وترامب على جراء مناظرة خلال الفترة المقبلة، رد بايدن قائلًا: "سيحدث ذلك عندما نتفق على إجراء المناظرة، وقد وافقت على إجراء مناظرة معه في سبتمبر".

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