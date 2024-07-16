شبورة ورياح على هذه المناطق.. اعرف كل تفاصيل طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، على جميع مناطق ومحافظات مصر.





ومن المتوقع أن اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

وتوقعت الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت: من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 36 25

بنهـا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 34 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 25

دمياط 32 25

بورسعيد 34 27

الإسماعيلية 36 26

السويس 37 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 38 21

كاترين 33 18

الطور 39 29

طابا 37 26

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 31 24

السلوم 34 23

سيوة 39 25

رأس غارب 39 30

الغردقة 41 30

سفاجا 42 30

مرسى علم 41 31

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 37 26

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 42 29

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 43 29