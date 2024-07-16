الأرصاد: ظاهرتان تؤثران بقوة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المؤثرة على طقس اليوم الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتوقعت أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.